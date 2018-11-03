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Sıla'nın darp raporu ortaya çıktı

Erkek arkadaşı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle hastaneye giden Sıla Gençoğlu'nun aldığı darp raporuna Star Haber ulaştı. Rapordaki ayrıntılar ünlü şarkıcının iddialarını doğrular nitelikte.

Magazin / 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:38
Sıla'nın darp raporu ortaya çıktı

Şarkıcı Sıla'nın oyuncu erkek arkadaşı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle hastaneye giderek aldığı darp raporuna Star Haber ulaştı.

Raporda şiddet iddialarının ayrıntıları da ortaya çıktı. Darp raporunda konulan teşhisler şöyle:

. İdrarda kanama

. Yüzde ezilme

. Kafatasında ödem

. Ciltte ezikler

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, "Vücudunun çeşitli yerlerinde ekinozlar var ve bunların tamamı dosyada. Hastaneden alınan sağlık raporuna göre kafasında kulaklarına kadar, ayaklarında, bacaklarında çok ciddi tramvatik lezyonlar var. Bunların tamamıyla ilgili tedavi süreci de an itibariyle devam ediyor" dedi.

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, darp edildiğini belirttiği geceden 2 saat sonra kendi ifadesine göre kendine gelip cesaretini topladıktan sonra hastaneye gidebilmişti.

Muayene, kayıtlara adli vaka olarak geçti. Olayin özetine ise, 2 gün önce tüm vücuduna tekme darbeleri aldığı, yerde sürüklendiği, darp sonrası idrarından kan ve pıhtı geldiği yazıldı.

Rapordaki muayene edilenin şikayetleri bölümündeyse, "tüm vücutta ağrı" notu düşülmüş.

Daha önce Gençoğlu'nun kafatasına küllükle vurulduğu öne sürülmüştü. Bu iddia doktor raporunda resimli şemayla gösterildi.

Kafatasında ödem olan şarkıcının yüzünde meydana gelen ezilme, ciltte, kol ve bacaklarda ezikler şarkıcının yerde sürüklendiğine işaret ediyor.

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