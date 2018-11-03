Sıla'dan yeni dilekçe

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifade de vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanlayan Sıla, ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü.



Ahmet Kural hakkında Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Sıla'nın savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Kanal D'nin haberine göre Sıla, ''Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti.' diye konuştu.







Sıla'nın ifadesi şöyle:



'HEM TEHDİT ETTİ HEM DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'



''Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti. Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi, bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulunuyordu.''



''TELAFFUZ ETMEK İSTEMEDİĞİM ŞEYLER SÖYLEDİ'



''Aynı zamanda şu an telaffuz etmek istemediğim sözler söyleyerek hakaret ediyordu. Yine bir ara seni, öldüreceğim dedi. Ben bir şekilde ikametten çıktım ve kendi şoförümü çağırdım.''



AHMET KURAL İFADE VERECEK



İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da pazartesi günü savcının karşısına çıkacak. Ve Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili ifade verecek.