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Şeyma Subaşı'ndan nafaka yorumu: Çok tatlı ve komiksiniz

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından internette dolaşan ‘Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir’ yazısını paylaştı.

Magazin / 29 Kasım 2018 Perşembe 09:59
Şeyma Subaşı'ndan nafaka yorumu: Çok tatlı ve komiksiniz

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti önceki gün ani bir şekilde Silivri'de boşanmıştı. Şeyma Subaşı'nın aylık 125.000 TL'lik nafakası da son iki günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Subaşı, internette dolaşan ‘Uzmalar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir' yazısını paylaştı.

Şeyma bu sözler için, ' Bence çok tatlı ve komiksiniz' yazdı.

Kızı Melisa ile Miami'ye uçan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam etti.

SubaşıŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı


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