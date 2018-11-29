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Merakla bekleniyordu! Acun Ilıcalı'nın eski eşinden ilk yorum...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması için ne dedi? Ilıcalı, iki kızının annesi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'dan çocuk yaptıktan sonra boşanmıştı.

Magazin / 29 Kasım 2018 Perşembe 22:30
Merakla bekleniyordu! Acun Ilıcalı'nın eski eşinden ilk yorum...

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan boşanmasının ardından eski eşi Zeynep Yılmaz kameralar karşısına bomba gibi döndü. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz 2003 yılında dünya evine girmişti. Acun Ilıcalı-Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocukları var. Zeynep Yılmaz; Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin kızlarının dünyaya gelmesinden sonra boşanmıştı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden birisi olan Zeynep Yılmaz, yakın çevresine hangi açıklamayı yaptı?

Lady Gaga'nın modacısı olarak tanıdığımız Zeynep Kartal, dün ilklerin yaşandığı bir defileye imza attı. Her biri kendi alanında öne çıkan 24 kadının podyuma çıktığı defilenin en dikkat çeken ismi ise Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi, boşanma haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi.

İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan ilk performans defilesini gerçekleştirdi. Londra Moda Haftası'nda düzenlediği arşiv sergiyi de görücüye çıkaran Kartal, sergi kapsamında özel olarak tasarladığı Mimoza by Zeynep Kartal adlı mücevher koleksiyonunu da tanıttı.

Defilenin en ilgi çeken ismi ise Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz’ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

Dün defile sonrası Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz’ın boşanma ile ilgili ne söyleyeceği merak konusuydu.

YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ

Zeynep Yılmaz gazetecilere açıklama yapmasa da yakın çevresindeki arkadaşlarının anlattıklarına göre, "Bunun böyle olacağı belliydi. Yuva yıkanın yuvası olmaz" dedi.

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