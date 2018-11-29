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Mahkemeden Demet Şener'e kötü haber

Demet Şener’in, yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin TL’lik manevi tazminat davası reddedildi. Mahkeme, Sponza’nın tazminat ödemesine yer olmadığına karar verdi.

Magazin / 29 Kasım 2018 Perşembe 12:46
Mahkemeden Demet Şener'e kötü haber
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Demet Şener’in evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği, Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin Liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Müvekkilinin ağır travma yaşadı, maneviyatının çöktü

Söz alan Şener’in avukatı Nezide Hıdıroğlu, müvekkilinin ağır travma yaşadığını ve maneviyatının çöktüğünü kaydetti.

Davalı tarafın celse arasında sunduğu Yargıtay kararlarının kendi dosyalarına emsal teşkil etmediğini kaydeden avukat Hıdıroğlu, “Dava konusu evlilik dışı ilişkiden kaynaklı değildir. Davalı müvekkilimin kişilik haklarına saldırmıştır. Davalı şoförü aracılığıyla müvekkilime iç çamaşırları göndermiş ve yazdığı notla ‘bunları eşin aldı’ demiştir. Doğrudan kişilik haklarına saldırıdır. Davanın kabulüne karar verilsin” dedi.

“Dava evlilik dışı ilişkiye dayanılarak açılmış bir davadır”

Söz alan davalı Edvina Sponza’nın avukatı ise, “Dosyaya sunduğumuz Yargıtay’ın emsal kararları doğrultusunda davanın reddine karar verilsin. Dava evlilik dışı ilişkiye dayanılarak açılmış bir davadır. Söz konusu iddialar somut şekilde delillendirilememiştir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme davayı reddederek Edvina Sponza’ın Şener’e tazminat ödemesine yer olmadığına karar verdi.

Yasak AşkTazminat DavasıYargıtay


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