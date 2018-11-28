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Yılın aşk bombası iddiası!

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, yazar Ahmet Hakan ile futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın aşk yaşadıklarını söyledi.

Magazin / 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:10
Yılın aşk bombası iddiası!
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Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında yılın aşk bombasını patlattı. Bali, yazar Ahmet Hakan ile Asena Atalay'ın aşk yaşadıklarını iddia etti. Bali, önceki gün Ahmet Hakan'la Asena Atalay'ın aynı uçakta Business Clas koltuklarda yan yana Barcenola'ya gittiklerini söyledi.

'BARCELONA'YA TATİLE GİTTİLER'

Ünlü sunucu Bircan Bali, 'Bir bombam var kesin bilgi, net kesin bilgi' diyerek Asena Atalay ve Ahmet Hakan'ın tatil için Barcelona'ya gitmek istediğini ancak Ahmet Hakan'ın son anda uçağı kaçırdığını iddia etti. Bali, aynı zamanda canlı yayında telefonla konuşup Ahmet Hakan'ın uçağı son anda kaçırdığını ve öğleden sonraki uçak için bilet aldığını ve sevgilisinin yanına uçacağını duyurdu.



'BİRBİRİYLE ALAKASIZ İKİ İNSAN'

Programın diğer sunucu Ece Erken ise Ahmet Hakan ve Asena Atalay'ın birbirinden alakasız iki isim olduğunu ve yan yana görse bile inanmayacağını söyledi.

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