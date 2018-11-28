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Şeyma Subaşı Survivor'a mı katılacak?

Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın Survivor'a yarışmacı olarak katılması gerektiğini söyledi.

Magazin / 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:11
Şeyma Subaşı Survivor'a mı katılacak?

Türkiye 1 yıllık evliliklerini bitiren Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nı konuşuyor.

İlişkileri, evlenmeleri gibi boşanmaları da olay olan Ilıcalı ile Subaşı hakkında bir yorum da Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

'Acun gibi uyanık bir televizyoncunun Şeyma'yı önümüzdeki sezonlardan birinde Survivor'a yarışmacı yapması gerektiğini düşünüyorum' diyen Altaylı, 'Şeyma Subaşı parayı kapar, Acun da ratingi' ifadesini kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:

Survivor'a katılır mı?

Boşanma sonrası kimileri nafaka ve tazminat miktarını çok yüksek bulurken, hesap kitaba aklı yatanlar ise şöyle diyor:

“Bu para o kadına yeter mi? Nafaka 20 bin dolar yapıyor. Şeyma'nın bir çantası o para. Tazminat dediğin 2 milyon dolar bile yapmıyor, İstanbul'da lüks bir semtte iyi bir ev almaya bile yetmez.”

Ben ise Acun gibi uyanık bir televizyoncunun Şeyma'yı önümüzdeki sezonlardan birinde Survivor'a yarışmacı yapması gerektiğini düşünüyorum.

Şeyma Subaşı parayı kapar, Acun da ratingi.

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