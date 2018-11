Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil'den açıklama!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Çiğdem Tunç dün Erbil'in boğazının delindiğini ve 30 kilo verdiğini açıklamıştı. Dün Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Çiğdem Tunç durumu şöyle özetledi: ''Bugün tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı. Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarımdan tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim. 30 kilo verdiğini söylediler. Çok çok üzgün ve perişanım.''



Yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in doktor kız kardeşi Yeşim Erbil'den Erbil'in son duruuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yeşim Erbil, son günlerde abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında çıkan haberlerden rahatsız oldu. Ziyarete gelen insanların yanlış bilgiler verdiğini söyleyen Erbil, 'Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum' dedi.



İşte Yeşim Erbil'in açıklama: 'Hepinize selam ve sevgiler. Bu paylaşımları abimin durumunu merak eden ve her gün soranlar için yapıyoruz. Ben bu hastalık sürecine kadar ortada olmayan bir kardeştim. Malinin kardeşi olduğumu bile bazılarınız yeni öğrendi. Şimdi bana ihtiyaç var ve ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum.







BİLGİLERİN BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMASI DOĞRU DEĞİL: Dünden beri çeşitli açıklamalar yapılıyor. 'Gırtlağı delindi' '40 kg verdi' 'organları çöktü' gibi... Hastanede hastamızı beklerken ziyarete gelen dostları ile bazı şeyler paylaşılıyor, bunlar bazen çok detay bilgiler olabiliyor. Bu bilgilerin başkaları ile paylaşılması bana göre hiç doğru değil.







ABİM ÇOK ÜZÜLECEK: Gırtlağı delindi olarak iletilen şey 'trakeostomi' dir. Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalara daha iyi solunum desteği yapılması için uygulanır. Belli bir süre sonra normal hale döner. Ben bile bu işlemin yapılacağını bildiğim halde abime uygulanacak olması ile etkilendim. Çünkü abim bir 'sanatçı', çok özel bir ses ve yeteneğe sahip. Trakeastomi işleminden psikolojik olarak rahatsız oldum. Abim farkına vardığında mutlaka o da çok üzülecek.







KİM TARTMIŞ: Belki bu durum hemen ortadan kalkabilir diye de sizlerle paylaşmadık. Ayrıca bu işlem tedavinin bir parçası. Kaç damarına kaç kez kateter takıldı, çıkarıldı vs gibi ayrıntıları yazmadığımız gibi bunu da paylaşmadık. Çünkü gerekli bir bilgilendirme değildi. Sezinin dostça anlattığı detaylar çığ gibi haber oldu. Kim tartmış da 40 kg kayıp olduğunu söylüyor.







ZAYIFLAMASI ÇOK DOĞAL: Tabi ki zayıfladı bu çok doğal. Organ nakli gibi bir durumda bu hastalıkta söz konusu değil. Beklemek zor ve yorucu en büyük zorluk da abime tabi. Solunum cihazından henüz ayrılamadı, infeksiyon kontrol altında, böbrek fonksiyonları kontrol altında. Solunum cihazından ne zaman ayrılabileceği tamamen vücudunun direncine bağlı.



Tüm tedaviler milimetrik ayarlarla yapılıyor, tüm doktorlarına teşekkür ederiz. Tüm hastalara Allah şifa versin. Dualarım abim ve tüm hastalar için. Hepinize teşekkür ederim sağolun varolun...