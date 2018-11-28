İşte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma protokolü

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre, Şeyma Subaşı, evlenirse veya konuşursa nafakası kesilecek.



Silivri'de önceki gün boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detaylarına göre Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin lira nafaka alacak, evlenirse nafaka kesilecek. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.



Fransa'da geçen yıl eylül ayında görkemli bir törenle evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti boşanma kararını 21 Kasım'da aldı ve bu çerçevede bir boşanma protokolü hazırladı.



2009 yılında Var Mısın Yok Musun programına çıkan ve 69 bin TL ödülle ayrılan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı o tarihten beri hiç kopmadılar. Programa çıktığında 20 yaşında olan Subaşı ve Ilıcalı'nın 2014 yılında kızları Melisa dünyaya geldi. 9 yıldır birlikte olan ve 9 dakikada boşanan çiftin yaptıkları protokolde ilginç detaylar var.



10 MİLYONLUK EV ALINACAK

Silivri Adliyesi'ndeki boşanma davası Ilıcalı, avukatı Dr. Av. Hakan Öncel'in başvurusuyla açıldı. Taraflar imzaladıkları protokole harfiyen uyma taahhüdünde bulundu. İşte imzalanan o protokolün detayları:



Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak. Şeyma Subaşı, mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek. Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa'nın velayeti annede olacak. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek. 29 yaşındaki Subaşı evlenirse 115 bin liralık nafakası ödenmeyecek. Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiç bir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.



TAZMİNAT TALEBİ OLMAYACAK

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa'nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak. Taraflar yapılan protokolde tahhhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek...