Seda Sayan: Fakir gelin istiyorum

Seda Sayan, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.



Sayan, oğlunun fakir bir kızla evlenmesini istediğini söyleyerek izleyenleri şaşırttı. Oğulcan'ın çok vicdanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, gelininin de vicdanlı biri olmasını istediğini dile getirdi.



Oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Sayan, 'Oğulcan'a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum' diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.