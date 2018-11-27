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Seda Sayan: Fakir gelin istiyorum

'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyesi Seda Sayan, katıldığı bir televizyon programında oğlu Oğulcan Engin hakkında açıklamalarda bulundu.

Magazin / 27 Kasım 2018 Salı 11:16
Seda Sayan: Fakir gelin istiyorum

Seda Sayan, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Sayan, oğlunun fakir bir kızla evlenmesini istediğini söyleyerek izleyenleri şaşırttı. Oğulcan'ın çok vicdanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, gelininin de vicdanlı biri olmasını istediğini dile getirdi.

Oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Sayan, 'Oğulcan'a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum' diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.

Seda SayanOğulcan Engin


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