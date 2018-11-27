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Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy iddialara cevap verdi

Ünlü oyuncular Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy'un ayrıldığı iddia edilirken, Levendoğlu, sosyal medya hesabından Şensoy ile fotoğraflarını paylaştı.

Magazin / 27 Kasım 2018 Salı 15:04
Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy iddialara cevap verdi

Sarp Levendoğlu ayrılık iddialarına yanıt olarak, sevilisi Derya Şensoy ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

ÇİFTİN AYRILIK HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Genç oyuncu Sarp Levendoğlu, 2014 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016 yılında boşanmıştı ve ayrılığın hemen akabinde Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki yıl süren birlikteliğin üzerinde kara bulutlar gezdiği söylenmiş ve çiftin ayrılık haberleri gündeme gelmişti.



BİRLİKTE YER ADLIKLARI FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Ünlü çiftin iki yıl süren birlikteliklerini sonlandırdıkları iddia ediliyordu. Sarp Levendoğlu ise geçtiğimiz gün bu iddialara son noktayı koydu ve sosyal medya hesabından sevgilisi Derya Şensoy ile birlikte ekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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