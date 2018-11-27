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Acun'un Şeyma Subaşı'na ödeyeceği nafaka belli oldu

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı'na ödeyeceği nafaka belli oldu.

Magazin / 27 Kasım 2018 Salı 10:26
Acun'un Şeyma Subaşı'na ödeyeceği nafaka belli oldu

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı'na aylık 150 bin lira nafaka ödeyeceğini açıkladı.

Cankurt, Acun Ilıcalı'nın Ortaköy'deki Boğaz'a nazır villalarını Şeyma Subaşı'na bıraktığını, Subaşı'dan Miami'deki evlerini boşaltmasını istediğini yazdı.

Bülent Cankurt'un yazısındaki o bölüm;

Yasak aşkla başladı, tek celsede bitti

Geçen yıl Eylül ayında Fransa'da masal gibi bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, dün tek celsede boşandı. Acun Ilıcalı'nın uğruna 13 yıllık eşi Zeynep Yılmaz'dan boşandığı Şeyma Subaşı ile evliliğinin 14 ayda sona ermesi herkesi çok şaşırttı! Şimdi herkes evlenmeden kucaklarına aldıkları bir kızları olmasına rağmen neden boşandıklarını ve boşanma şartlarını merak ediyor.

Neden boşandıklarını bilmiyorum ama boşanma şartlarıyla ilgili kulağıma gelenleri sizlerle paylaşayım. Çifte yakın çevrelerden duyduğuma göre Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 150 bin TL nafaka ödeyecekmiş.

Ortaköy'deki Boğaz'a nazır villalarını Şeyma Subaşı'na bırakan Acun Ilıcalı, Subaşı'dan Miami'deki evlerini boşaltmasını istemiş. Bu arada Şeyma Subaşı'nın boşanma sonrası yaşamıyla ilgili olarak 'Hayatımda pek bir şey değişmeyecek, sadece özel jetim olamayacak o kadar...' dediği kulağıma geldi. Allah yollarını açık etsin..











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