Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun'dan ilk açıklama

9 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, adliye çıkışı yaptığı açıklamada 'Evliliği yürütemedik, medenice boşandık.' dedi.



'İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz.. İşte mahkeme sonrası ilk görüntüler ve ilk açıklama: 'Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.'



Kararı Acun Ilıcalı'nın aldığı iddia edilirken, söylentilere göre temmuz ve ağustos ayından bu yana çiftin gündeminde boşanma konusu vardı, ancak Acun Ilıcalı evliliğini kurtarabilmek için 4-5 ay daha direndi.



Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı