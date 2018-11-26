Gamze Özçelik tesettüre girdi

Hempa Çocuk Derneği'nce, 'Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri' töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi.



Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek için ödül törenini düzenlediklerini söyledi.



İLK DEFA TESETTÜRLE GÖRÜNTÜLENDİ



Törende 'Öncü Sivil Toplum Kuruluşu' ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı. Ünlü oyuncu, ilk defa tesettürle görüntülendi.







'DUA EDİN CANLAR, ÇOK İSTİYORUM'



Oyuncu 23 Nisan 2017 tarihinde Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta 'Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah. Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun. Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var' ifadelerini kullanmıştı.







'KAPANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM'



Özçelik daha önce, 'Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim' ifadelerini de kullanmıştı.