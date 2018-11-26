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Deren Talu ve Defne Samyeli'den Acun Ilıcalı açıklaması!

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın boşanmalarına sebep olarak gösterilen Deren Talu Instagram hesabından açıklama yaptı. Deren'in ardından bir açıklama da annesi Defne Samyeli'den geldi.

Magazin / 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:04
Deren Talu ve Defne Samyeli'den Acun Ilıcalı açıklaması!

İşte Deren Talu'nun açıklaması...

'Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte.

'AMAÇLARI NEDİR BİLMİYORUM!'

Böyle bir şey nasıl olabilir!! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz.'



DEFNE SAMYELİ: MUTLAKA BEDELİNİ ÖDERLER

Deren Talu'nun açıklamasının ardından ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Yine dedikodu, yine iftira, yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik! Ne ilişkisi, ne Londra'sı, ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok. Kızım Deren'in adını karıştırmaya çalıştıkları tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler.'


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