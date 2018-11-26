Beyaz Gazete Ana Sayfa

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması

Alican Ulusoy, hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Magazin / 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10
Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması

2017 yılında dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti bugün Silivri Adliyesi'den tek celsede anlaşarak boşandı. Boşanma haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddia da Şeyma Subaşı'nın adının Alican Ulusoy ile anılmasıydı. Bu iddiaların ardından iş insanı Alican Ulusoy, 'Şeyma Şubası sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim' ifadelerini kullandı.

Silivri AdliyesiŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar