Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması

2017 yılında dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti bugün Silivri Adliyesi'den tek celsede anlaşarak boşandı. Boşanma haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddia da Şeyma Subaşı'nın adının Alican Ulusoy ile anılmasıydı. Bu iddiaların ardından iş insanı Alican Ulusoy, 'Şeyma Şubası sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim' ifadelerini kullandı.

