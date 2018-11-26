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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı.

Magazin / 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:08
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı
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Acun Ilıcalı, Eylül 2017'de evlendiği Şeyma Subaşı ile bugün anlaşmalı olarak boşandı.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucularına mesaj atan başarılı televizyoncu, 'Boşanıyoruz, haberler doğru. Herkes için hayırlı olsun' dedi. Subaşı, boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın, neşeli oldukları görüldü.



Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün anlaşmalı olarak boşandı.



Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, boşanma kararını Acun Ilıcalı'nın aldığı, ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, evliliğini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği belirtildi.



ACUN ILICALI'DAN FLAŞ MESAJ

Programın sunucularına mesaj atan TV8 kanalının sahibi, 'Boşanıyoruz, haberler doğru. Herkes için hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN İLK PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı, boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Subaşı, instagram'da yayınladığı kareye,'Günaydın' notunu düştü.

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