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Acun Ilıcalı'dan flaş ayrılık açıklaması

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Eylül 2017'de evlendiği Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak boşanacağı iddiasını doğruladı. Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucularına mesaj atan başarılı televizyoncu, "Boşanıyoruz, haberler doğru. Herkes için hayırlı olsun" dedi.

Magazin / 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:59
Acun Ilıcalı'dan flaş ayrılık açıklaması

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, anlaşmalı olarak boşanıyor.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, boşanma kararını Acun Ilıcalı'nın aldığı, ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, evliliğini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği belirtildi.

Programın sunucularına mesaj atan TV8 kanalının sahibi, 'Boşanıyoruz, haberler doğru. Herkes için hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

 

FransaŞeyma SubaşıMarsilyaAcun Ilıcalı


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