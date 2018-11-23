Okan Kurt ilk kez konuştu

İş hayatında yaşadığı kötü günlerin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan ayrılan Okan Kurt Söylemezsem Olmaz'a konuştu.



'HER ŞEYİ ÖZLEDİM'



Okan Kurt, işleri düzeltince Akalın'la barışmak istediğini ima ederken 'İşleri yüzde 50-60 toparladık. Şu anda rahatız. İşleri toplayacağız ondan sonrasına Allah büyük. Her şeyi özledim.' dedi.



'HİÇ GİTMEDİĞİM BİR MEKAN'



Kurt, bir kadınla romantik yemek yediği iddialarına cevap verirken 'Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir durum olabilir mi? Saçma sapan bir haber. Gerçeği yansıtmayan hiç hayatımda gitmediğim bir mekan.' dedi.