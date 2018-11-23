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Fahriye Evcen 10 günde 5 kilo aldı

Eşi Burak Özçivit'le beraber ailesinin yaşadığı Almanya'da olan Fahriye Evcen'in anne yemekleriyle iştahı arttı.

Magazin / 23 Kasım 2018 Cuma 11:06
Fahriye Evcen 10 günde 5 kilo aldı

Yaklaşık beş ay sonra ilk bebeğini kucağına alacak olan Fahriye Evcen, hamileliğin keyfini sürüyor.

Eşi Burak Özçivit'le beraber ailesinin yaşadığı Almanya'da olan Fahriye Evcen'in anne yemekleriyle iştahı arttı.

Akşam Life'ın haberine göre; güzel oyuncu, 10 günde 5 kilo aldı.

Tamamen organik besinler yiyen Evcen, yurdun her köşesinden kendisine özel olarak gönderilen bahçe ürünlerini tüketiyor.

Burak ÖzçivitAlmanyaFahriye Evcen


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