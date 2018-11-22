Muhterem Nur para aldı mı?

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, son dönemin en çok konuşulan filmi olan 'Müslüm' filminden para almadığını söylemişti.



Katıldığı televizyon programında milyon dolar kazandıran filmden kuruş almadığını belirten Muhterem Nur ''Müslüm' filmden para almadım ben, Mustafa Uslu ile anlaşma yapmadım çünkü.' diye konuşmuştu.



'BUNLARIN HEPSİNİN MAKBUZU VAR'



Bu iddialarla ilgili Ali Eyüpoğlu, olayın perde arkasını anlattı.



Muhterem Nur'un yapımcılardan toplamda 950 bin lira para aldığını söyeleyen Eyüpoğlu 'Varisi olan bir kişinin hayatının filme çekilebilmesi için eser sahibinden izin alınması gerekiyor. 1 milyon 400 bin lirayı alanlar 350 bin lira para verdiler Muhterem Hanım'a. Katıldığıprogramında milyonkazandıran filmden kuruş almadığını belirten''Müslüm' filmden para almadım ben, Mustafa Uslu ile anlaşma yapmadım çünkü.' diye konuşmuştu.Bu iddialarla ilgili Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan gazeteci, olayın perde arkasını anlattı.'un yapımcılardan toplamda 950 bin lira para aldığını söyeleyen Eyüpoğlu 'Varisi olan bir kişinin hayatının filme çekilebilmesi için eser sahibinden izin alınması gerekiyor. 1 milyon 400 bin lirayı alanlar 350 bin lira para verdiler Muhterem Hanım'a. Müslüm Gürses 'in şarkıları için yeni yapımcılar Muhtrem Nur'a 400 bin lira daha ödediler. Artı film vizyona girmeden 20-25 gün önce Nuri Yıldırım aralarındaki anlaşma gereği 200 bin lira daha para ödedi. Bunların hepsinin makbuzu var. 'dedi.