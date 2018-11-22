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'Jet Sosyete'den Ahmet Kural göndermesi

Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı ve başrolünü oynadığı 'Jet Sosyete' dizisinin kadına şiddet sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizide şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ahmet Kural'a gönderme vardı.

Magazin / 22 Kasım 2018 Perşembe 12:21
'Jet Sosyete'den Ahmet Kural göndermesi

TV8'de yayınlanan 'Jet Sosyete' dizisinin 7'nci bölümünde Gülse Birsel'in canlandırdığı 'Gizem' karakteri, bir diziye başladı ve rol gereği şiddete uğraması gerekti. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karşılık veren Gizem'in tepkisi, geçtiğimiz günlerde Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ahmet Kural'ı hatırlattı.

Yönetmenin tokat sahnesini ‘itiş kakış'a çevirmesi üzerine 'Gizem', "Yani karışıklı itiş kakış diyorsunuz, o zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum" şeklinde karşılık verdi. Bu tepki, Ahmet Kural'ın "Vurmadım, itiş kakış oldu" açıklamasını gündeme getirdi.

"BİZ BU ADAMLARA 'MAÇO' DEĞİL 'PSİKOPAT' DİYORUZ"

İtişme üzerine yıkılmayan 'Gizem' karakteri bu defa "Yıkılmadım ayaktayım. Ne hakla itiyor beni? Biz bu adamlara 'maço' değil 'psikopat' diyoruz. Neden başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz? Neden böyle adam oluyor bunlar? Kusura bakmayın düşmem, düşmeyeceğim. Hatta gidip bu adamı polise şikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Senaryoyu lütfen o şekilde değiştirin. Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız" ifadelerini kullandı.

Ahmet KuralGülse BirselÇekim


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