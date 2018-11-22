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İsyan etti: Kendime tokat atasım var

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı video ile adeta isyan etti. 5 kilo fazlası olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Valla kendime tokat atasım var. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya." ifadelerini kullandı

Magazin / 22 Kasım 2018 Perşembe 12:19
İsyan etti: Kendime tokat atasım var

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'iradesizliğinden' yakındı.

'KENDİME TOKAT ATASIM VAR'

5 kilo fazlası olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu şöyle konuştu:

"Yeter ya yeter! Gerçekten bir insan yemeğin bu kadar kölesi olmaz. Bu bir problem olmamalı. Onu mu yiyeyim bunu mu yiyeyim makarna mı yiyeyim kebap mı yiyeyim. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya. Valla kendime tokat atasım var. Hayır kilolu da değilim gerçekten değilim. Fazla olan 5 kiloyu bir türlü veremiyorum. Çok sinirim bozuk vallahi yeter ya."

Sosyal Medya


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