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Oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal’ın vefat ettiğini duyurdu. Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

Magazin / 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:12
Oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti

'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, “Yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki değerli oyuncumuz Cengiz Baykal'ı, dün 20 Kasım 2018 Salı günü kaybettik” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, 'Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah' açıklamasını yaptı.

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