Fatih Altaylı'dan Talat Bulut'a: Ruh sağlığına pek iyi gelmemiş

Ünlü oyuncu Altan Erkekli'ye, "1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek zor" diyerek gönderme yapan oyuncu Talat Bulut'a Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı tepki gösterdi.
Oyuncu Talat Bulut, meslektaşı Altan Erkekli'nin 'Tek evim var, başka hiçbir şeyim yok. Şu borcum bitsin artık' açıklamasına olay bir mesajla tepki göstermişti.
Talat Bulut, Erkekli'nin açıklamalarının bulunduğu paylaşıma, 'Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemek de çok zor. Ömrün uzun olsun' yorumunu yazdı.
Bulut'un bu yorumuna Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı tepki gösterdi.
Altaylı köşe yazısında Bulut'a, 'Anlaşılan taciz iddiaları Talat Bulut'un ruh sağlığına pek iyi gelmemiş' diye çıkıştı.
İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:
Ruh sağlığı
Tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, geçim sıkıntısından dem vurdu geçenlerde.
Bu yaşından hâlâ ev kredisi taksidi ödemekten yakındı.
Olayla hiçbir alakası olmayan, yakınmada adı dahi geçmeyen birisi, Talat Bulut kendini ortaya attı ve Altan Erkekli'ye durduk yerde laf sokuşturdu.
Anlaşılan taciz iddiaları Talat Bulut'un ruh sağlığına pek iyi gelmemiş.
Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek zor