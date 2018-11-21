Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fatih Altaylı'dan Talat Bulut'a: Ruh sağlığına pek iyi gelmemiş

Ünlü oyuncu Altan Erkekli'ye, "1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek zor" diyerek gönderme yapan oyuncu Talat Bulut'a Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Magazin / 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
Fatih Altaylı'dan Talat Bulut'a: Ruh sağlığına pek iyi gelmemiş

Oyuncu Talat Bulut, meslektaşı Altan Erkekli'nin 'Tek evim var, başka hiçbir şeyim yok. Şu borcum bitsin artık' açıklamasına olay bir mesajla tepki göstermişti.

Talat Bulut, Erkekli'nin açıklamalarının bulunduğu paylaşıma, 'Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemek de çok zor. Ömrün uzun olsun' yorumunu yazdı.

Bulut'un bu yorumuna Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Altaylı köşe yazısında Bulut'a, 'Anlaşılan taciz iddiaları Talat Bulut'un ruh sağlığına pek iyi gelmemiş' diye çıkıştı.

İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:

Ruh sağlığı

Tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, geçim sıkıntısından dem vurdu geçenlerde.

Bu yaşından hâlâ ev kredisi taksidi ödemekten yakındı.

Olayla hiçbir alakası olmayan, yakınmada adı dahi geçmeyen birisi, Talat Bulut kendini ortaya attı ve Altan Erkekli'ye durduk yerde laf sokuşturdu.

Anlaşılan taciz iddiaları Talat Bulut'un ruh sağlığına pek iyi gelmemiş.

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek zor

Fatih AltaylıAltan ErkekliTalat BulutHabertürk Gazetesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar