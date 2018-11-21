Canlı yayında birbirlerine girdiler

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı'nın verdiği konser sonrası saz ekibine hak ettikleri parayı vermediği çok konuşulmuştu.



Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, iddiaları reddederken Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla katıldı.



Ersoy, hakkında iddialarla ilgili soruları yanıtlarken ünlü magazinci Sacit Aslan'la arasında hayli hararetli bir tartışma yaşandı.



KENDİ PORTALINDA YAYINLAMIŞ



Aslan'ın internet sitesinde haberi yayınlamasını sert bir dille eleştiren Ersoy 'Sacit Bey programın başında ben kendi gözümle görmediğim, duymadığım bir şeyi hiçbir şekilde dile getirmem, konu etmem dedi ama bunu kendi portalında yayınlamış.' dedi.



SESİNİ YÜKSELTTİ



Ersoy'un bu sözlerine sinirlenen Sacit Aslan sesini yükseltirken ' Neyi yayınlamışım bu konuyu buraya getiren sizin yanınızda çalışan Seher Erdağ'dır.' dedi.



TELEFONU KAPATTI



Sacit Aslan arasındaki hararetli tartışma bir süre devam daha devam ederken, Ersoy'un telefonu kapatmasıyla tartışma son buldu. Bülent Ersoy ilearasındaki hararetli tartışma bir süre devam daha devam ederken, Ersoy'un telefonu kapatmasıyla tartışma son buldu.