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Canlı yayında birbirlerine girdiler

Bülent Ersoy ile Sacit Aslan arasında canlı yayında hararetli bir tartışma yaşandı.

Magazin / 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:39
Canlı yayında birbirlerine girdiler
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Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı'nın verdiği konser sonrası saz ekibine hak ettikleri parayı vermediği çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, iddiaları reddederken Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla katıldı.

Ersoy, hakkında iddialarla ilgili soruları yanıtlarken ünlü magazinci Sacit Aslan'la arasında hayli hararetli bir tartışma yaşandı.

KENDİ PORTALINDA YAYINLAMIŞ

Aslan'ın internet sitesinde haberi yayınlamasını sert bir dille eleştiren Ersoy 'Sacit Bey programın başında ben kendi gözümle görmediğim, duymadığım bir şeyi hiçbir şekilde dile getirmem, konu etmem dedi ama bunu kendi portalında yayınlamış.' dedi.

SESİNİ YÜKSELTTİ

Ersoy'un bu sözlerine sinirlenen Sacit Aslan sesini yükseltirken ' Neyi yayınlamışım bu konuyu buraya getiren sizin yanınızda çalışan Seher Erdağ'dır.' dedi.


TELEFONU KAPATTI

Bülent Ersoy ile Sacit Aslan arasındaki hararetli tartışma bir süre devam daha devam ederken, Ersoy'un telefonu kapatmasıyla tartışma son buldu.

Söylemezsem OlmazSacit AslanMuazzez AbacıBülent ErsoyŞarkıcı


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