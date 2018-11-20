Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek zor

Oyuncu Altan Erkekli, Hürriyet Gazetesi'n verdiği röportajda 'Biz hep kısıtlı bütçeler aldık. Hiç gece hayatım, kumarım olmadı. Tek evim var, başka hiçbir şeyim de yok zaten. Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım' ifadelerini kullanmıştı.



Altan Erkekli'nin bu sözlerine taciz iddiası ile uzun süre gündemden düşmeyen meslektaşı Talat Bulut'tan şok bir karşılık geldi.



Talat Bulut, Erkekli'nin açıklamalarının bulunduğu paylaşıma, 'Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemek de çok zor. Ömrün uzun olsun' yorumunu yazdı.





