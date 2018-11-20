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Şoförünün iddialarına yanıt verdi

Hakan Akkaya’nın şoförü Yunus Emre Öztürk modacı hakkında, '90 gün geçmesine rağmen hakkım olan paramı vermedi' demişti. Hakan Akkaya'dan o iddialara yanıt geldi.

Magazin / 20 Kasım 2018 Salı 12:37
Şoförünün iddialarına yanıt verdi

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; modacı Hakan Akkaya'nın şoförü Yunus Emre Öztürk, maaşını alamadığı gerekçesiyle Hakan Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Yunus Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ağustos ayında şoför olarak işe başladım. Seyrantepe'de bulunan ofisinde kendisi ile görüştüğümde, bana bugüne kadarki tüm şoförlerin aptal olduğunu söyledi. Bu görüşmede; 3 bin 500 lira maaş, 500 lira aracın yakıtı, yemek ve maaş üzerinden sigorta girişi yapılması şartıyla anlaşma sağladık."

Modacının gündüzleri uyuyarak, geceleri ise gezerek yaşadığını belirten mağdur şoför, iddialarına şöyle devam etti: "İşe başladığım günden itibaren Hakan Akkaya'nın şoförlüğünü gece boyunca yaptım. Ancak kendisi, saat 10'dan itibaren hazırda beklemem yönünde talimat verdi. Her gün saat 10'da evine gidiyordum ve uyanmasını bekliyordum. Yine bir gün beklerken 24 kez telefonunu aradım. Bana ulaştığında sadece 'Gidebilirsin' dedi."

"Yargıya gitsin gazeteye değil"

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında canlı yayına bağlanan Hakan Akkaya o iddialara şöyle yanıt verdi:

"Arkadaşlar sadece şunu söylemek istiyorum. Hemen yargıya gidip dava açsın. Ben tabii ki dava açacağım. Bu arkadaş galiba ünlü olmaya çalışıyor ama insanları karalayarak ünlü olunmaz. Bu bu kadar kolay değil. Benim bugün çok ciddi bir defilem var sosyal sorumluluk projesi yapıyorum. Bunu yaparken böyle bir şey olmaz. Zaten derdi bu olsa gazeteye gitmek yerine adliyeye giderdi. Herkes maaşını alırken o neden almasın? Bu insanlara prim vermemek lazım. Varsa sorun gazeteye değil adliyeye gidersin. Ben önüme bakıyorum bu akşamki defileme bakıyorum."

Yunus EmreSeyrantepeHakan AkkayaSosyal Sorumluluk Projesi


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