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Özlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil benim kıymetlim

Sunucu Özlem Yıldız, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'O benim kıymetlim' dedi.

Magazin / 20 Kasım 2018 Salı 12:29
Özlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil benim kıymetlim

Özlem Yıldız, '2. Sayfa' programında, Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu.

"MEHMET ALİ ERBİL BENİ GÖRÜNCE ŞARKI SÖYLÜYOR"

“Ben can-ı gönülden Mehmet Ali’ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin. Bugün 32 yada 33. Gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim. Ben onun iyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim. Bana ‘Seni çok üzdü, neden gidiyorsun?’ diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Hangimiz aynı kaldık. Önemli olan yaşanmışlıklara olan saygı. Mehmet Ali, beni görünce şarkı söylüyor"

"MEHMET ALİ ERBİL BENİM KIYMETLİM"

“Ben bayramda seyranda arar sorarım. Bir şovuna tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. O zaman da çok üzüldüm, hemen aradım. Orada yatan, sağlığıyla ilgili çok önemli bir süreçten geçen biri var. ‘İyi ol’ demek bu kadar mı zor? Mehmet Ali benim 'kıymetlim’ bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. Çarkıfelek benim hayatımda dönüm noktasıdır. Bana kattığı çok şey var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?”

Mehmet Ali ErbilÇarkıfelekÖzlem YıldızAllahTekerlekli Sandalye


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