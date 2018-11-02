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İbrahim Tatlıses’e soyadını veren Yılmaz Tatlıses hayatını kaybetti

Sanat dünyasından duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, İbrahim Tatlıses’e soyadını veren ses sanatçısı Yılmaz Tatlıses’in vefat ettiğini duyurdu.

Magazin / 02 Kasım 2018 Cuma 16:19
İbrahim Tatlıses’e soyadını veren Yılmaz Tatlıses hayatını kaybetti

'Mavi Mavi', 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Ağla Gözlerim', 'Hatıran Yeter' gibi ünlü şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan Yılmaz Tatlıses, 73 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Yılmaz Tatlıses’le ilgili bir yazı kaleme alan Akay, “İbrahim Tatlıses’e soyadını veren ünlü şarkıların söz yazarı ve bestecisi Yılmaz Tatlıses’i kaybettik. Nuri Sesigüzel’den İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a ve Zeki Müren’e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Yılmaz Tatlıses, ekim ayında Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 73 yaşındaki değerli sanatçımız, KOAH hastalığına yakalanmış ve akciğerleri iflas etmişti” ifadelerini kullandı.

Onur Akay, Yılmaz Tatlıses’in hastanede çekilmiş fotoğrafını da yayınladı.

Ses Sanatçısı


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