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Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Birlikte olduğu şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından ‘Şüpheli’ olarak ifadeye çağırıldı.

Magazin / 02 Kasım 2018 Cuma 10:23
Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Sıla, dün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olmasının ardından savcılık, Ahmet Kural'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

NELER YAŞANDI?

Dün Sıla, dün Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Sıla adliyeden çıktıktan sonra, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" diye konuştu.

Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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