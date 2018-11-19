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Okan Kurt'tan aşk iddialarına jet yanıt

Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü popçu Demet Akalın'la 6,5 yıllık evliliğini sonlandıran Okan Kurt, restoranda bir kadın arkadaşıyla yemek yediği iddialarına yanıt verdi.

Magazin / 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:20
Okan Kurt'tan aşk iddialarına jet yanıt

Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü popçu Demet Akalın'la 6,5 yıllık evliliğini sonlandıran Okan Kurt, restoranda bir kadın arkadaşıyla yemek yedi. Okan Kurt'un Demet Akalın'la boşandıktan sonra ilk defa başka bir kadınla görülmesi akıllara ''Yeni bir aşk mı?'' sorusunu getirmişti. Okan Kurt, sosyal medya hesabından haberle ilgili açıklama yaptı.

'YALAN HABERLE AHİRETİNİZİ YAKMAYIN'

Kurt hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı taşımadığını söylerken o mekana da hiç gitmediğini ve hatta mekan yetkilileri ile de konuştuğunu şu sözlerle anlattı: 'Bir haber yaparken insanların biraz dikkat etmesi lazım. Bu yalan dünyanın rüzgarına kapılıp kul hakkı yemeyin. Ahiretinizi yakmayın.'



'OKAN'I ÖZLEDİM' DEMİŞTİ

Demet Akalın 10 gün önce ''Okan'ı özledim. Bana 'İşlerimi düzeltip yine karşına çıkacağım' dedi. Bekliyorum. Başka bir aşk yaşamam mümkün değil. Biz severek ayrıldık'' demişti.


Sosyal MedyaOkan KurtDemet Akalın


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