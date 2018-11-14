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Sadettin Saran'dan 'Adamı kaptılar be' yorumuna cevap

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le aşk yaşayan iş adamı Sadettin Saran'ın takipçileriyle diyaloğu dikkati çekti.

Magazin / 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:26
Sadettin Saran'dan 'Adamı kaptılar be' yorumuna cevap

Sadettin Saran, Mustafa Sandal'dan boşanan Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerini bir süre gizleyen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde el ele poz verdi. Sürpriz aşk, magazin gündeminin yanı sıra sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Sosyal medyada takipçilerinin mesajlarına cevap vermeyi ihmal etmeyen iş adamı, son olarak Instagram'daki diyaloğu ile adından söz ettirdi.

Bir takipçisi, Saran'ın, 'İyi haftalar' paylaşımına 'Adamı kaptılar anasını satayım nesi güzel hafta be' yorumunu yazdı.

Ünlü iş adamı, bu mesaja gülerek cevap verdi.

Sadettin Saran, 'Bir Boşnak olarak karizmatik adam. Neden kapmasınlar? Geçen gün İstinye'de karşılaştım; resim çekilmek istedim, ne tepki verirsiniz diye yanaşmadım. İnşallah davet edersiniz, tanışırız. Bir hayranınız olarak sevgiler, saygılar. Hep mutlu olun' yorumunu yapan başka bir takipçisine ise, 'Çekilebiliriz' karşılığını verdi.


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