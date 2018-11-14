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Hülya Koçyiğit'ten kötü haber!

Hülya Koçiyiğit'in topuğu çatladı. Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun toplantısına yetişmek için koşarken düşerek topuğunu çatlatan Koçyiğit, 'Ne badireler atlattım. Bunu da atlatırım' dedi.

Magazin / 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
Hülya Koçyiğit'ten kötü haber!

Hülya Koçyiğit, görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken yerdeki boşluğu göremeyince ayağını burkarak yere düştü. Koçyiğit'in sağ ayağının topuğu çatladı.

Ne var ki ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varmayan Hülya Koçyiğit, toplantı sonrasında ayağının şiştiğini fark ederek hastaneye gitti. Olayın vehametini hastanede öğrenen Koçyiğit, ayağının alçıya alınmasının ardından evinde dinlenmeye çekildi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Hülya Koçyiğit, 'Toplantıya yetişmek için acele ederek koşmaya başladım. Yerdeki boşluğu göremeyince bunlar oldu. Ne badireler atlattım. Bunu da atlarım. Allah, herkesi kazadan, hastalıktan korusun. Çok büyütülecek bir şey değil. Bir süre evde olacağım. Yoğun iş programım vardı ama artık ne yapalım, evde uzanırken halletmeye çalışacağım' dedi.

Kültür SanatHülya KoçyiğitCumhurbaşkanlığıMehmet ÇalışkanSultan Ahmet


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