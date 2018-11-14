Gizem Karaca’nın olaylı gecesi!

Gizem Karaca, başrolünü Ümit Kantarcılar'la paylaştığı ‘Bizim Semtin Çocukları' filmi için Fethiye'de konakladığı otelde olay çıkardı. İddiaya göre oyuncu, alkonün dozunu kaçırınca, otelin lobisinde bağırmaya başladı. Görevliler, Karaca'yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı.



Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti. Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi. Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Karaca'dan, otelden ayrılmasını istedi. Oyuncunun, yaşananların ardından başka bir otele yerleştiği konuşuluyor.