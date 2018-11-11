Yılın aşkı belgelendi!

Ünlü popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı.



İkili, muhabirler tarafından ilk kez dün akşam İstinye Park'ta görüntülendi.



AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

Birlikte akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta karşılarında basın mensuplarını buldu. Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i aracına bindirip evine gönderdi.



'LÜTFEN ÇEKMEYİN ARTIK'

Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, 'Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz' dedi.









