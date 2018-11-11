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Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı

Sıla'nın Ahmet Kural'la barışmak için yazdığı ve dava dosyasına giren duygusal şarkının "Boş ev" olduğu ortaya çıktı.

Magazin / 11 Kasım 2018 Pazar 10:31
Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Sıla'yı birkaç hafta önce tekrar barıştıran ve dava dosyasına giren 'Romantik şarkı'nın 'Boş ev' olduğu ortaya çıktı.

Sıla'nın kendisine şideet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade vermişti. Kural ifadesinde, 'Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm' demişti.

Sıla'nın Ahmet Kural için yazdığı duygusal şarkının 'Boş ev' olduğu ortaya çıktı.Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait 'Boş Ev' hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.

İşte o şarkının sözleri;

Boş evde çıplak duvara

Çelik umut gibi astım baharı

Mahpus gibi hanımeli

Kaderin şu yankısı

Uzatmadın bir yardım eli

Canda kıyamet yangın var

Şişe burada gece belli

Serçe gönlüm boynunu eğdi

Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün

Kalp övünsün

Kan dökülsün

Yettiyse ölünsün

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