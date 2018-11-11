Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Sıla'yı birkaç hafta önce tekrar barıştıran ve dava dosyasına giren 'Romantik şarkı'nın 'Boş ev' olduğu ortaya çıktı.



Sıla'nın kendisine şideet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade vermişti. Kural ifadesinde, 'Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm' demişti.



Sıla'nın Ahmet Kural için yazdığı duygusal şarkının 'Boş ev' olduğu ortaya çıktı.Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait 'Boş Ev' hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.



İşte o şarkının sözleri;



Boş evde çıplak duvara



Çelik umut gibi astım baharı



Mahpus gibi hanımeli



Kaderin şu yankısı



Uzatmadın bir yardım eli



Canda kıyamet yangın var



Şişe burada gece belli



Serçe gönlüm boynunu eğdi



Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün



Kalp övünsün



Kan dökülsün



Yettiyse ölünsün