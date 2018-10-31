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Ünlü mankenler podyuma çıkıyor

İzmirli modacı Pınar Bent, kimsesiz çocuklar yararına defile düzenliyor. Defileye ünlü mankenler de katılacak.

Magazin / 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:27
Ünlü mankenler podyuma çıkıyor

Moda dünyasının yakından tanığını isim Pınar Bent, yeni koleksiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni tasarımlarını sergileyecek olan Pınar Bent’in defilesine Gizem Özdilli, Şenay Akay gibi isimlerin de aralarında yer alacağı 14 tanınmış manken katılacak. 11 Kasım’da Kalamış Wyndam Otel’de gerçekleşecek olan defilenin gelirinin tamamı ise kimsesiz çocuklar yararına harcanacak.

Amaçlarının kimsesiz çocukların birtakım eksiklerini gidermek olduğunu belirten modacı Pınar Bent, "Türkiye’de binlerce kimsesiz çocuk yaşıyor. Bizim gibi insanlarında bu tarz sorunları görmemezlikten gelmesi lazım. Biz yapacağımız bu organizasyon ile o çocuklarımızın bir takım eksikliklerini gidereceğiz. Ne kadar çok sipariş alırsak yada satışı yaparsak onlar için o kadar iyi olacak" dedi.

Kimsesiz ÇocukKalamışŞenay AkayGizem ÖzdilliKimsesiz Çocuklar


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