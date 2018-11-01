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Sıla yaşadığı şiddeti anlattı

Şiddet gördüğü Ahmet Kural'a 3 ay uzaklaştırma cezası aldıran Şarkıcı Sıla yaşadığı şiddeti anlattı.

Magazin / 01 Kasım 2018 Perşembe 16:33
Sıla yaşadığı şiddeti anlattı

Magazin dünyası Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü iddiasıyla çalkalanıyor. Şarkıcı Sıla, bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek Kural hakkında koruma kararı aldırdı.

'45 DAKİKA SALDIRDI'

Haber Global'da Selahattin Günday'ın haberine göre olay 29 Ekim'de Ahmet Kural'ın evinde saat 04.00 sularında gerçekleşiyor. Ahmet Kural alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla'nın kendi ifadelerinde 'Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı' diyor.

İşte Sıla'nın Ahmet Kural'dan şikayetçi olduğu belgeler:








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