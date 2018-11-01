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Sıla'ya destek yağıyor

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla'ya destek mesajı yağdı.

Magazin / 01 Kasım 2018 Perşembe 17:11
Sıla'ya destek yağıyor
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

Bu kararın ajanslara düşmesinin ardından şiddet haberi hızlıca yayılırken, magazin dünyasından bir çok isim Sıla'ya destek mesajı attı.

Ünlü isimlerin ortak tepkisi 'kadına şiddetete hayır' olurken şu paylaşımlarda bulundular;



'KADINI DARMADAĞIN EDEN BİR OLAYMIŞ'

Eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü için mahkemeye başvuran ve Kural hakkında koruma kararı aldıran Sıla, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Ataol Behramoğlu'nun şiirinden alıntı yaparak 'Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var' diyen Sıla Gençoğlu şunları yazdı: 'Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek.Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş.

'SUSMAMA KARARI ALDIM'

Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp “Ben şiddete uğradım” diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum.


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