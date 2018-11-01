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Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırdı.

Magazin / 01 Kasım 2018 Perşembe 15:08
Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, 'Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim.' dedi.

- 'Darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit'

Avukatı Rezan Epözdemir ise daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

'Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda.'

Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, 'evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme' yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

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