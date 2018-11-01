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Ataşehir'de Fettah Can sahne alacak

Ataşehir’de gerçekleşen konser maratonu ünlü sanatçı Fettah Can ile devam edecek.

Magazin / 01 Kasım 2018 Perşembe 14:52
Ataşehir'de Fettah Can sahne alacak

Watergarden İstanbul’da, yıl sonuna kadar sürecek konser programının ikincisine Fettah Can ile devam ettiriyor. Sesiyle dinleyenlerini mest eden Fettah Can, Cumartesi saat 20.00’de şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile ziyaretçilere müzik şöleni yaşatacak. Birçok ünlü isimle çalışarak müzik sektörüne unutulmayacak eserler kazandıran, "Aradığım Aşk, Kalakaldın mı" gibi parçalarla müzik listelerine damga vuran Fettah Can, su, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde geçmişten günümüze en sevilen parçalarını Watergarden Havuz Sahne’de müzik severler ile buluşturacak. Vatandaşlar konseri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Fettah Can


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