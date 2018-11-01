Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum

Sevgilisi Sıla'yı darbeden Ahmet Kural sessizliğini bozdu. Kural yaptığı açıklamada, karşılıklı itişme olduğunu bu esnada sadece kolunu tuttuğunu söyledi.

Magazin / 01 Kasım 2018 Perşembe 21:29
Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darbedilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, 'Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek' dedi. Sıla peş peşe açıklamalar yaparken sessizliğini koruyan Kural'dan da bir açıklama geldi.

'HİÇBİR İDDİAYI KABUL ETMİYORUM'

Ahmet Kural'ın açıklaması:

'Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!'

Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan yeni dilekçe Sıla'dan yeni dilekçe Ahmet Kural ifadeye çağırıldı Ahmet Kural ifadeye çağırıldı Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Sosyal MedyaAhmet Kural


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar