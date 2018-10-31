Beyaz Gazete Ana Sayfa

Murat Başoğlu hakkında flaş gelişme

Sunucu Murat Başoğlu, eski eşini tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darbettiği gerekçesiyle Muğla Bodrum'da gözaltına alındı. Başoğlu, üç ay süreyle önleyici tedbir kararıyla serbest bırakıldı.

Magazin / 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
Murat Başoğlu hakkında flaş gelişme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşini tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Başoğlu'nun, Gündoğan Mahallesi'nde eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve Bermek'in yanındaki Emre S.'yi darbettiği öne sürüldü.

Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Başoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Burnunda yara bandı bulunan ve gazetecilere görüntü vermemek için kapüşon taktığı görülen Başoğlu, jandarma nezaretinde koşarak adliyeye girdi.

Başoğlu hakkında savcılıkça 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Serbest bırakılan Başoğlu'nun adliyenin arka kapısından çıktığı öğrenildi.

Öz yeğeniyle ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu ''hayasızca davranışta bulunmak'' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Murat BaşoğluGündoğanJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar