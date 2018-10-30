Mustafa Sandal'dan Sadettin Saran-Emina Jahovic aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz gün gizemli bir güzelle Instagram'da fotoğraf paylaşmasının andından, ünlü şarkıcının yanındaki kişinin Ceren Hindistan olduğu iddia edilmişti.



29 yaşındaki Hindistan, dün 2.Sayfa programında Sandal'la sosyal medyada tanışıp konuşmaya başladıklarını söyleyerek adeta ilişkiyi itiraf etti. "Ona aşık olmayacak kadın tanımıyorum. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor" diyen güzel oyuncuya 48 yaşındaki popçudan yanıt gecikmedi. Musti, Ceren Hindistan'ın yaratmaya çalıştığı 'aşk' algısını şu sözlerle bozdu:







Saklambaç'ta yer alan habere göre; Sandal, "Ceren Hanım, aşk yakıştırmasının ardından bana sosyal medyadan mesaj atıp hayranlığını dile getirdi. Ben de karşılık verdim. Kendisiyle yan yana gelmedik. Aşk yok, arkadaşlık var." dedi.







Popçu, Haziran'da 10 yıllık evliliğini bitirdiği Emina Jahovic'in Sadettin Saran'la ilişkisine de şu sözleriyle gönderme yaptı:



"Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk, yeni ve ciddi bir ilişkiye başlamak zor! İnsanların önce tanışması, sonra dost olması ve bir yola girmeleri sevginin, saygının doğal akışı değil midir zaten…".











