Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mustafa Sandal'dan Sadettin Saran-Emina Jahovic aşkına ilk yorum

Ceren Hindistan, dün Mustafa Sandal’la ilişki yaşadığını ima etti. Güzel oyuncuyla yan yana gelmediğini söyleyen Sandal, sözlerinin sonunda da Sadettin Saran’la aşk yaşayan eski eşi Emina Jahovic’e taş attı.

Magazin / 30 Ekim 2018 Salı 11:49
Mustafa Sandal'dan Sadettin Saran-Emina Jahovic aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz gün gizemli bir güzelle Instagram'da fotoğraf paylaşmasının andından, ünlü şarkıcının yanındaki kişinin Ceren Hindistan olduğu iddia edilmişti.

29 yaşındaki Hindistan, dün 2.Sayfa programında Sandal'la sosyal medyada tanışıp konuşmaya başladıklarını söyleyerek adeta ilişkiyi itiraf etti. "Ona aşık olmayacak kadın tanımıyorum. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor" diyen güzel oyuncuya 48 yaşındaki popçudan yanıt gecikmedi. Musti, Ceren Hindistan'ın yaratmaya çalıştığı 'aşk' algısını şu sözlerle bozdu:



Saklambaç'ta yer alan habere göre; Sandal, "Ceren Hanım, aşk yakıştırmasının ardından bana sosyal medyadan mesaj atıp hayranlığını dile getirdi. Ben de karşılık verdim. Kendisiyle yan yana gelmedik. Aşk yok, arkadaşlık var." dedi.



Popçu, Haziran'da 10 yıllık evliliğini bitirdiği Emina Jahovic'in Sadettin Saran'la ilişkisine de şu sözleriyle gönderme yaptı:

"Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk, yeni ve ciddi bir ilişkiye başlamak zor! İnsanların önce tanışması, sonra dost olması ve bir yola girmeleri sevginin, saygının doğal akışı değil midir zaten…".






HindistanEmina JahovicCeren HindistanMustafa SandalSadettin Saran


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar