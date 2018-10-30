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Asena Atalay'dan şaşırtan açıklama

Asena Atalay, bugün katıldığı magazin programında, Serdar Ortaç'ın, kaza geçirerek vücudunun bir çok yerinden yaralanan, eşinin kaza geçirmeyerek darp edildiğini söyledi.

Magazin / 30 Ekim 2018 Salı 16:55
Asena Atalay'dan şaşırtan açıklama

Futbolcu Caner Erkin'le evliliğinden sonra adını duyuran Asena Atalay, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Magazin haberleri hakkında yorum yapan Asena Atalay, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın motosiklet kazası geçirmediğini iddia etti.

'CHLOE KAZA GEÇİRMEDİ, DARP EDİLDİ'

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın kaza geçirdiği haberine yorum yapan 28 yaşındaki sunucu Atalay, Chloe'nin kolunun kırılması ve vücudunda çatlaklar oluşmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 'motosiklet kazası' denilerek, gerçeğin gizlendiğini belirtti. Asena Atalay, 26 yaşındaki Chloe Loughnan'ın, Miami'de gittiği bir barda darp edildiğini öne sürdü.



'BİZE DE BU YÖNDE BİLGİ GELDİ'

'2. Sayfa' programının sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı da Bize de bu yönde bir bilgi geldi.' diyerek Asena Atalay'a destek verdi.

'BİR BİLDİĞİM VAR HERHALDE'

Şarkıcı Serdar Ortaç ise iki hafta önce ABD'de kaza geçiren eşinin yanına gitmedi. Konu hakkında detaylı açıklama yapmayan şarkıcı, Kıbrıs konserinden sonra muhabirlerin ısrarlarına sorularına dayanamayarak 'Bir bildiğim var herhalde' demişti.

Gülşen YükselChloe LoughnanAsena AtalayMotosiklet KazasıSerdar Ortaç


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