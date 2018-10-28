Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda

19 Ekim'den beri, İstanbul Maslak'ta bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun yeniden kötüleştiği belirtildi.



Evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, acil hastaneye kaldırılmış yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.



Erbil'in 'Kaçış sendromu' hastalığını yıllardır takip eden Dr. Jan Klod Kayuka, iki gün önce 'Çok kötü olan sürece atlattık diye düşünüyorum' açıklamasını yapmıştı.



TEKRAR FENALAŞTI

Ünlü şovmen Erbil'in bugün tekrar fenalaştığı belirtildi. Kanama geçiren Erbil'in, apar topar operasyona alındığı bildirildi.



Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil, sevenlerinden dua istedi. Erbil, 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı.