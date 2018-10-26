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İlker Aycı dünyaevine giriyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, nişanlısı Tuğçe Saatman ile 18 Kasım'da evlenecek

Magazin / 26 Ekim 2018 Cuma 10:34
İlker Aycı dünyaevine giriyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, havacılıkla ilgili yoğun gündeminin yanı sıra evlilik hazırlığı yapıyor.

Aycı, bir süre önce nişanlandığı Bein Sports spikeri Tuğçe Saatman ile dünyaevine girecek. Çiftin nikahı, 18 Kasım 2018'de kıyılacak. 29 Ekim’deki yeni havalimanı açılışı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Aycı, açılıştan kısa bir süre sonra gerçekleşecek nikah ile de özel hayatında önemli bir adım atmış olacak.

1971, İstanbul doğumlu olan İlker Aycı, 2015 yılından bu yana, Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda farklı görevler yürüten Aycı, halen Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi farklı organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında görev alıyor.

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