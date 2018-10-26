Beyaz Gazete Ana Sayfa

Angelina Jolie hakkında şok iddia

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie için şok bir iddia ortaya atıldı. Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Jolie'nin CIA için çalıştığını iddia etti.

Magazin / 26 Ekim 2018 Cuma 15:30
Angelina Jolie hakkında şok iddia

Angelina Jolie için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Cabello, ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını iddia etti.

JOLİE İLE DALGA GEÇTİ

Cabello, Jolie'yle, 'Peru'da, Venezuela halkına çok sevecen davranan bir aktris vardı. O kadar sevimliydi ki Venezuela'nın nüfusunu veya nerede olduğunu sorduğunda cevap veremeyeceğine eminim' şeklinde dalga geçti.

ÜLKEDE YAŞANAN KAOSU JOLİYE'YE BAĞLADI

ANC'nin lideri Cabello, Angelina Jolie'nin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (BMMYK) özel elçisi olarak yaptığı üç günlük ziyaretini 'sanat eseri' olarak nitelendirdi.

Cabello, 'Asıl sorun, dünyaya verdiği zarar. Çünkü onu Libya'ya gönderdiler, aynı işi yapmak için Suriye'ye yolladılar. Afrika'ya emperyalizmin işgal ettiği tüm ülkelere gönderdiler. O gittikten sonra o ülkelerde yaşananları hepimiz biliyoruz' dedi.

OLIE BASIN TOPLANTISI YAPTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'nın (ACNUR) özel elçisi olarak Peru'daki üç günlük görevi sonrasında Angelina Jolie düzenlediği basın toplantısında, 'Tarihinin en büyük göçlerinden biri yaşanıyor.

Tanıştığım her Venezuelalı, ülkelerindeki durumu umutsuz olarak nitelendirdi. Tıbbi bakım ve ilaç eksikliğinden ölen insanların hikayelerini duydum. İnsanlar aç ve şiddete ve zulme maruz kalıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

'GÖÇMENLER YARDIM DEĞİL FIRSAT İSTİYOR'

Göçmenlerin yardım değil fırsat istediğini söyleyen Jolie, 'Tanıştığım hiçbir Venezuelalı hiçbiri yardım istemedi. Sadece fırsat istiyorlar. Birkaç ay önce Venezuela'da avukat olan bir adamla tanıştım. Şimdi ise tekstil fabrikasındaki küçük işi için çok minnettar. Yalnızca evine birkaç dolar götürmek istiyor' şeklinde konuşmuştu.

Angelina JolieBirleşmiş MilletlerAfrikaVenezuelaİstihbarat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar