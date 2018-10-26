Angelina Jolie hakkında şok iddia

Angelina Jolie için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Cabello, ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını iddia etti.



JOLİE İLE DALGA GEÇTİ



Cabello, Jolie'yle, 'Peru'da, Venezuela halkına çok sevecen davranan bir aktris vardı. O kadar sevimliydi ki Venezuela'nın nüfusunu veya nerede olduğunu sorduğunda cevap veremeyeceğine eminim' şeklinde dalga geçti.



ÜLKEDE YAŞANAN KAOSU JOLİYE'YE BAĞLADI



ANC'nin lideri Cabello, Angelina Jolie'nin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (BMMYK) özel elçisi olarak yaptığı üç günlük ziyaretini 'sanat eseri' olarak nitelendirdi.



Cabello, 'Asıl sorun, dünyaya verdiği zarar. Çünkü onu Libya'ya gönderdiler, aynı işi yapmak için Suriye'ye yolladılar. Afrika'ya emperyalizmin işgal ettiği tüm ülkelere gönderdiler. O gittikten sonra o ülkelerde yaşananları hepimiz biliyoruz' dedi.



OLIE BASIN TOPLANTISI YAPTI



Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'nın (ACNUR) özel elçisi olarak Peru'daki üç günlük görevi sonrasında Angelina Jolie düzenlediği basın toplantısında, 'Tarihinin en büyük göçlerinden biri yaşanıyor.



Tanıştığım her Venezuelalı, ülkelerindeki durumu umutsuz olarak nitelendirdi. Tıbbi bakım ve ilaç eksikliğinden ölen insanların hikayelerini duydum. İnsanlar aç ve şiddete ve zulme maruz kalıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.



'GÖÇMENLER YARDIM DEĞİL FIRSAT İSTİYOR'



Göçmenlerin yardım değil fırsat istediğini söyleyen Jolie, 'Tanıştığım hiçbir Venezuelalı hiçbiri yardım istemedi. Sadece fırsat istiyorlar. Birkaç ay önce Venezuela'da avukat olan bir adamla tanıştım. Şimdi ise tekstil fabrikasındaki küçük işi için çok minnettar. Yalnızca evine birkaç dolar götürmek istiyor' şeklinde konuşmuştu.

