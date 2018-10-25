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Talat Bulut'un şaşırtan tarzı

Sette çalışan genç kızı taciz ettiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Talat Bulut, örgü saç ve değişik gibi tarzıyla verdiği pozlarla herkesi şaşırttı.

Magazin / 25 Ekim 2018 Perşembe 16:02
Talat Bulut'un şaşırtan tarzı

Sosyal medyada devam eden ve her perşembe günü yapılan 'TBT' akımına Talat Bulut da uydu. Bulut, hippi tarzı olarak bilinen uzun örgü saç, bol pantolon ve takılarla poz verdiği fotoğrafları paylaştı.

'BİZANS OYUNLARINA YENİK DÜŞMÜŞ FİLM KARAKTERİ'

Başrol oynadığı 'Yasak Elma'da 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği yönündeki haberlerle gündeme gelen ve hakkında açılan taciz davası takipsizlikle sonuçlanan Bulut, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Usta oyuncu, uzun örgülü saç ve alışık olduğumuz giyim tarzından uzak kıyafetlerle verdiği pozları ' Bugün TBT, son dakika gerçekleştirdikleri Bizans oyunlarına yeni düşmüş bir film karakteri.' notuyla paylaştı.




Talat BulutBizansHippi


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